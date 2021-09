Jugendpastor geht nach Brandenburg

Nach sechsjährigem großen Engagement in der Evangelischen Freien Gemeinde (EFG) in Altenkirchen wechselt Simon Stanek mit seiner Frau Sina nach Oranienburg in Brandenburg. Stanek beendete 2015 das Studium am Theologischen Seminar Rheinland und begann dann seine Stelle als Jugendpastor hier im Westerwald. Zum 1. September startet Stanek seinen Dienst in der Nähe Berlins.

Zum Abschieds- und Segnungs-Gottesdienst trafen sich die Mitglieder der EFG zum Open Air Gottesdienst am örtlichen Gemeindehaus. Gastprediger Markus Haas aus Bad Marienberg motivierte die Gemeinde unter dem Thema „Berufen zum Dranbleiben“ mit dem Schwerpunkt, dass unsere Motivation und Hoffnung von Gott kommt. „Hoffnung für die Jugendlichen ist gerade dort in Oranienburg besonders wichtig“, so Stanek zu seinem neuen Wirkungsfeld.

Nach den Gruß- und Dankesworten von Gemeindeleiter Thomas Held und dem Direktor des Gemeindeverbandes „Evangelische Gesellschaft für Deutschland KDÖR“, Klaus Schmidt, war die Gemeinde besonders bewegt, als Stanek ein selbstgetextetes und komponiertes Lied über seinen sechsjährigen Dienst in Altenkirchen vortrug. Die Musik war ein großer Schwerpunkt seiner für viele Jugendlichen prägenden Zeit. Die Stelle in der EFG Altenkirchen wird ab dem 1. September mit Stephanie Brechlin, die im Juni ihr Theologiestudium abgeschlossen hat, neu besetzt.