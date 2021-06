John Walkington spendet an IHK

Er war jahrelang als Dozent tätig und unterstützte Firmen zwischen Siegburg und Siegen, wenn Fachübersetzungen benötigt wurden. Nun geht Walkington in den Ruhestand und will seine umfangreichen Bestand an Fachlexika nicht ungenutzt im Regal stehen lassen. Stattdessen nahm er Kontakt zur Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz auf. Mit deren Akademie in Neuwied fand er einen Abnehmer für die Fachliteratur, von der Existenzgründer profitieren können. Akademieleiter Thorsten Scherr holte die Bücher persönlich in Ingelbach ab.