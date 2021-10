Jazzband Schräglage spielte in der alten Kulturgiesserei Saarburg

„Die Geschäftrsführerin Dr. Anette Barth lobte uns in den höchsten Tönen mit dem schönen Satz: Da hat uns der Westerwald was Großartiges geschickt! Wir spielten etwa eineinhalb Stunden und das Publikum war begeistert. In der Spielpause vereinbarte Dr. Barth schon einen nächsten Auftrittstermin und zwar: Schräglage Jazzband mit Kabarettist Stefan Reusch (WDR 3 Mitternachtssspitzen, SWR 3 Wochenrückblick, Stefan Reusch und Schräglage Jazzband retten die Welt) am 23. April 2022. Mit Stefan Reusch haben wir schon vielfach einen solchen Kabarettabend geboten, der nächste in unserer Region wird im KulturWerk in Wissen am 22. Dezember, um 20 Uhr sein.“