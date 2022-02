„Ist ein naturwissenschaftliches Studium das Richtige für mich?“

Einmal im Jahr, meist zum Ende des Wintersemesters, findet die Schnupper-Uni „Perspektive Math-Nat“ für Schülerinnen der Stufen neun bis 13 statt. In diesem Jahr fand die Veranstaltung online statt. Die Auswahl der Workshops war wirklich groß, denn neben klassischen Fächern wie Mathe und Physik wurden auch Einblicke in die Geowissenschaften und Meteorologie angeboten. Jede Schülerin konnte drei dieser Workshops belegen. Um diese möglichst interessant zu gestalten, bekam jede Teilnehmerin einige Tage vor Beginn der Veranstaltung Materialien, wie zum Beispiel ein Transmissions-Beugungsgitter oder einen Zauberwürfel zugesendet, die dann in den Workshops integriert wurden. Ein Teil des Tages bestand aus Vorlesungen und kleinen Aufgaben. Den aufkommenden Fragen wurde viel Raum gegeben. Es gab nicht nur die Möglichkeit, mit Professoren zu sprechen, sondern auch Studenten aus unterschiedlichen Semestern zu den entsprechenden Studiengängen zu befragen. Der gesamte Informationstag war unkompliziert und sehr gut organisiert, obwohl die Veranstaltung Corona-bedingt leider nur online stattfinden konnte. Wer sich für Mathematik und Naturwissenschaften interessiert, konnte einen Einblick in das Leben der Studenten bekommen und sicherlich einiges mitnehmen.