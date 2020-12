IGS Hamm veranstaltet Vorlesewettbewerb der Klassenstufe 6

Aus jeder Klasse stellten sich zwei Schüler, die zuvor als Klassensieger ermittelt worden waren, der Jury. Aufgabe dieser ausgewählten acht Vorleser war es, einen selbst ausgewählten vorbereiteten und einen unbekannten Text sinnbetont und spannend vorzutragen. Die Jury bestand in diesem Jahr aus den beiden Deutschlehrerinnen Carina Bodin und Ulla Hartmann, der pädagogischen Förderkraft Gunhild Kaul, der Oberstufenschülerin Jenny Braun, Klasse 12 und dem Vorjahressieger Dwayne Dietrich, Klasse 7. Alle gaben beim Vortrag ihr Bestes. Am Ende setzte sich Niklas Sperbel, Klasse 6c, mit nur zwei Punkten Vorsprung ganz knapp vor Kara Mühleip, Klasse 6b und Anna-Lena Birkenbeul, Klasse 6a, durch. Er las einen vorbereiteten Auszug aus dem vierten Band „Fremde Wildnis“ der Fantasy-Reihe „Woodwalkers“ vor. Dieser Text der deutschen Kinder- und Jugendbuchautorin entführte in eine Welt, in der die Gestaltwandler Carag und seine Mitschüler verschiedene Abenteuer bestehen.

Die drei besten Vorlesenden erhielten für ihre herausragenden Leistungen Buchpreise. Die Übrigen durften sich über etwas Süßes freuen. Niklas Sperbel wurde eine Urkunde überreicht. Er qualifizierte sich für den Kreisentscheid, der im kommenden Jahr ausgetragen wird. Die Schulgemeinschaft der IGS Hamm wünscht bereits an dieser Stelle viel Erfolg! Allen jungen Vorlesern sowie der Jury gebührt für ihr Engagement im Rahmen des Wettbewerbs herzlicher Dank.