IGS Betzdorf-Kirchen Geschwister Scholl erinnert an Namensgeber

Hintergrund ist, dass sich kürzlich der Tag jährte, an dem die Geschwister Hans und Sophie Scholl an der Münchener Universität Flugblätter verteilten, um auf das große, durch die Nationalsozialisten verursachte Unrecht in Deutschland und darüber hinaus aufmerksam zu machen. Die Mitglieder der Schülervertretung hatten gemeinsam mit den Vertrauenslehrern Julia Schneider und Marius Kraft diese Aktion gestaltet. Sie gaben zudem allen Schülern Flugblätter mit kurzen Informationen über die Geschwister Scholl in die Hand, um zu zeigen, dass sich die IGS Betzdorf-Kirchen als ausgezeichneter „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ in Anlehnung an die Widerstandskämpfer Hans und Sophie Scholl gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, gegen Mobbing und Ausgrenzung, hingegen für Vielfalt und ein gutes Miteinander einsetzt.

„Immer wenn in unserem Alltag Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Religion angefeindet oder angegriffen werden, treffen wir auf solche unaufmerksamen Menschen, die erstens nichts aus ihrer Geschichte gelernt haben und zweitens Werthaltungen zeigen, die in den Giftschrank der Geschichte gehören“, betont der kommissarische Schulleiter Dr. Uwe Mattusch. Auch der Schülersprecher Joshua Pagnia unterstreicht diese Aussage und sagt, dass die Schülervertretung ebenfalls großen Wert darauf lege, die Erinnerung durch Prävention und aktives Handeln aufrecht zu erhalten. Die Hintergründe der Aktion sowie die Bedeutung der Geschwister Scholl bis in die Gegenwart thematisierten die Lehrer unter anderem mit Blick auf den derzeitigen Krieg in der Ukraine anschließend im Unterricht. Damit führt die IGS Betzdorf-Kirchen eine lange Tradition fort, denn in jedem Jahr werden rund um den Todestag der Geschwister Scholl gezielt jahrgangsbezogen Aktionen mit unterschiedlichen Schwerpunkten gestaltet.