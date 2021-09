Heimatshoppen – Startschuss für die Aktionstage im Kreis Altenkirchen fiel in Daaden

Der Aktionskreis Daaden ist zum dritten Mal mit dabei, daher ließen sich Kristina Kutting und Frederik Fein von der IHK Geschäftsstelle in Altenkirchen es sich nicht nehmen, die diesjährigen Aktionstage in Daaden Stadtmitte offiziell zu eröffnen. Auch Stadtbürgermeister Walter Strunk und Verbandsgemeinde Bürgermeister Wolfgang Schneider waren gerne dabei. Samy Luckenbach, Vorsitzender des Aktionskreises Daaden begrüßte die Runde vor dem Glashaus Bräuer und bedankte sich zunächst für die tolle Unterstützung, beziehungsweise Organisation der Aktion bei den Vertretern der IHK. „Dank Ihnen ist das Heimatshoppen für uns ein sehr wichtiges Event, welches mit geringem Aufwand große Wirkung erzeugt,“ so Luckenbach. An den Aktionstagen erinnere man die Kunden Gäste und Besucher daran wie wichtig es sei regional zu kaufen und die heimischen Geschäfte zu unterstützen. Ehrenvorsitzender Friedrich Heidrich fügte an, dass Heimatshoppen eigentlich das ganze Jahr über gefragt sei. Deshalb zieren die exklusiven Papiertüten auch ganzjährig die Schaufenster seines Möbelhauses. Kristina Kutting von der IHK freute sich sehr über den Dank, denn von geringem Aufwand kann man seitens der Handelskammer nicht sprechen. Ihr Kollege Frederik Fein gab dann einen Überblick über die verteilten Materialien im Kreisgebiet. Unter anderem wurden neben Luftballons und Plakaten 16.600 Papiertüten auf die sieben teilnehmenden Gemeinschaften verteilt. Kutting sagte dass man diesen Aufwand aber gerne betreibe um die Innenstädte und die darin befindlichen Geschäfte, Gastronomie und Dienstleister zu unterstützen. „Eine lebendige Region braucht auch lebendige Innenstädte und aktive Geschäftsleute.“ Sie dankte auch für das Engagement der Werbegemeinschaften.

Bürgermeister Schneider freut sich sehr dass diese Aktion auch in diesem Jahr wieder stattfindet und theoretisch auch auf die gesamte Verbandsgemeinde ausgedehnt wurde. So ist erstmals auch ein Geschäft aus Herdorf mit dabei. Luckenbach freute sich auch über die stabile Teilnehmerzahl wünscht sich aber dennoch mehr Beteiligung aus den eigenen Reihen und freut sich auch über mehr Teilnehmer aus Herdorf und anderen Orten der Verbandsgemeinde. Stadtbürgermeister Strunk ist indes stolz das man in Daaden noch so viele Fachgeschäfte findet. Sigrid Bräuer vom Glashaus sagt das die Resonanz überaus positiv sei, „die Kunden nehmen das gerne an.“ Sie wünscht sich sogar eine Ausweitung der Aktion vielleicht auf eine ganze Woche. Damit wird sich der Aktionskreis Vorstand beschäftigen verspricht Luckenbach. Surf nicht fort, Kauf vor Ort, lautet das Motto. Denn ich Kauf in meiner Stadt damit sie eine Zukunft hat. Kutting hatte noch einen Slogan dabei der wie die beiden anderen das Ganze gut beschreibt: „Sei genial, Kauf lokal.“ So können nun die Kunden und Gäste, welche an den nächsten zwei Tagen in Daaden kaufen, verzehren oder beauftragen gleich zweimal gewinnen. Zum einen nehmen Sie an der Verlosung in dem Geschäft Teil wo sie gekauft haben, zum anderen kommen alle teilnehmenden Gewinn Karten noch einmal in den großen Los-Topf des Aktionskreises, der weitere zehn Einkaufsgutscheine im Wert von 50 Euro verlost. Neben sehr einfallsreichen und tollen Dekorationen rund um das Thema, finden sich in jedem teilnehmenden Geschäft oder Unternehmen auch die Los-Karten zum Ausfüllen. Heimatshoppen ist unterdessen an jedem Tag ein Gewinn.