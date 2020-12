Hammer Museumsführerinnen sind nicht nur fachkundig, sondern auch sehr schick

Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 12:48 Uhr

Raiffeisenbotschafterin Freyja Schumacher zeigt Shirt, Blusen und Jacke, die für die Museumsführerinnen angeschafft wurden. Besonders die weiße, taillierte Bluse mit Ärmelaufschlag, die sie auf dem Foto trägt, ist sehr schick. Verbandsgemeinde Hamm/Sieg Auch Emilienne Markus vom Tourismusbüro der Verbandsgemeinde trägt gern die „Museumsbluse“. Verbandsgemeinde Hamm/Sieg „Gemeinschaftlich mit Abstand.“ Dieses Motto ist zusammen mit dem Porträt Raiffeisens auf der Maske zu sehen, die jeder im Museum kaufen kann. Verbandsgemeinde Hamm/Sieg Neu im Museumsshop: Raiffeisenspiel, Raiffeisenbier, passende Biergläser und -seidel sowie für Kinder das Büchlein um Benno und seine Erlebnisse mit Raiffeisen. Verbandsgemeinde Hamm/Sieg

In einem schicken Outfit empfangen seit Kurzem die Hämmscher Museumsführerinnen ihre Gäste. Die Heimatfreunde im Hammer Land haben in die Vereinskasse gegriffen und in schicke Blusen, Shirts und Jacken investiert. Der einheitliche Look wurde für die Damen angeschafft, die derzeit aktiv durch das Museum führen. Zu den Kleidungsstücken, die alle den Schriftzug “Deutsches Raiffeisenmuseum„ und den Namen der Trägerin auf der Brusttasche tragen, gehören ein weißes Poloshirt, eine grüne Kurzarmbluse, eine weiße, langärmelige Bluse und eine grüne Jacke, die auf dem Rücken auch noch mit “Heimatfreunde im Hammer Land„ beschriftet ist. Wie könnte es in Coronazeiten anders sein: Für Damen und Herren wurde auch eine farblich passende Maske mit Raiffeisenkopf und dem Motto “Gemeinschaftlich mit Abstand„ in Auftrag gegeben. Sie kann auch von den Besuchern im Shop erworben werden.

Neu im Museumsshop gibt es außerdem Raiffeisenbier und die passenden Gläser, das Raiffeisenspiel und das zeitweise vergriffene Heft “Benno und Friedrich Wilhelm Raiffeisen" für Kinder. Raiffeisen-Literatur und diverse Broschüren sind ebenso zu haben. All ihre Erwerbungen können die Besucher dann in eine der Einkaufstaschen mit Raiffeisen-Porträt stecken, die schon 2018 zum 200. Geburtstag Raiffeisens entworfen wurden.