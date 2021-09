Gymnastikgruppe auf Tour im Schwarzwald und Elsass

Nach einem Zwischenstopp in Baden Baden erreichte die Gruppe den Ausgangsort Durbach. Von hier aus wurden die weiteren Tagestouren unternommen. Am zweiten Tag stand eine große Schwarzwald-Rundfahrt auf dem Programm. Zunächst wurde das malerische Städtchen Gengenbach besucht und anschließend die Glasbläserhütte in Wolfach besichtigt. Weiter ging die Fahrt nach Freudenstadt wo man den größten Marktplatz Deutschlands – mit seinen Arkaden und den 50 Wasserfontänen – bestaunen konnte. Nächstes Tagesziel war der Mummelsee und ein Lokal, in dem alles über die Herstellung der klassischen Schwarzwälder Kirschtorte zu erfahren war, natürlich mit Verkostung.

Entlang der Elsässischen Weinstraße führte die Busfahrt am dritten Tag in den bekannten Weinort Riquewihr mit seiner einzigartigen Altstadt, die mitsamt der Befestigungsanlage nahezu komplett erhalten ist. Weiter ging es nach Colmar mit den wunderschönen Fachwerkhäusern und zurück über den Kaiserstuhl ins Hotel.

In gemütlicher Runde wurden die Abende verbracht, bevor am vierten Tag die Heimreise folgte. Mit einem Stop an den Triberger Wasserfällen, die mit 163 Metern Fallhöhe und sieben Fallstufen zu Deutschlands höchsten Wasserfällen gehören, gab es zum Abschluss der Fahrt ein weiterer Glanzpunkt. Gutes Reisewetter und die gewohnt perfekte Organisation durch Brigitte Schmidt machten auch diese Tour zu einem nachhaltigen Erlebnis.