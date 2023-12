Glühwein für den guten Zweck

Die Begünstigten der Aktion, die an zwei Ständen vor der ehemaligen Post stattfand, waren in diesem Jahr die Jugendfeuerwehr Wissen und die Jugendabteilung der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen, die sich auf ihre Weise bedankte. Mit musikalischen Adventsgrüßen stimmte ein Ensemble bei anbrechender Dunkelheit inmitten der im Lichterglanz erstrahlenden Rathausstraße auf das kommende Weihnachtsfest ein. Auch der „Mann des Tages“, St. Nikolaus, zeigte sich von seiner besten Seite und verteilte an die Kleinen und Kleinsten viele leckere Gaben, die den Kindern ebenso gemundet haben dürften wie den Erwachsenen die heißen Getränke an einem in weiten Teilen nasskalten Tag. Kein Wunder, dass die Besucherzahl zu Beginn noch überschaubar war. Gegen Abend hin jedoch füllte sich der Platz um den Weihnachtsbaum immer mehr, was insbesondere die Männer und Frauen der FWG freute, die sich mit Einsatz und Tatkraft einmal mehr in den Dienst einer guten Sache stellten.

Pressemitteilung Freie Wählergemeinschaft Wissen

