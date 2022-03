Globusleuchter für die Evangelische Kirche

In dem Gottesdienst kürzlich in der Evangelischen Kirche in Hilgenroth wurde der von Harald Bitzer (Fluterschen) hergestellte Globusleuchter feierlich in Dienst gestellt.

In einer beeindruckenden Kanzelrede erläuterte der ehemalige Kirchmeister der Evangelischen Kirchengemeinde Almersbach seine Beweggründe für dieses ehrenamtliche Engagement. Pfarrer Joachim Triebel-Kulpe dankte ihm im Namen des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Hilgenroth sehr herzlich für diesen wunderbaren Leuchter. In der Vergangenheit hatte er schon für die Evangelischen Kirche in Oberwambach, die Lutherkirche in Kirchen und die Kreuzkirche in Betzdorf solch einen Globusleuchter gebaut. Die Presbyterinnen Beatrix Bley und Heike Schürdt überreichten dem „frommen Handwerker“ und seiner Frau Renate als Dankeschön der Kirchengemeinde einen Gutschein und einen Blumenstrauß.