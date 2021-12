Gespendete Bäume wurden fachgerecht gepflanzt

Mit dieser Aktion des „VOR-TOUR-Bus“ werden an Krebs erkrankte und benachteiligte Kinder unterstützt. Boomgaarden vom SWR war im Sommer mit einem Transporter in Wissen, dort wurden gespendete Bäume und Sträucher verkauft, der Erlös geht an erkrankte Kinder. Um die Aktion zu unterstützen, hatten sich die Landfrauen Bezirk Hamm/Sieg entschlossen, acht Bäume käuflich zu erwerben, um diese der Ortsgemeinde Hamm/Sieg zu spenden. Diese Bäume wurden nun gepflanzt.