„Genuss-Kleeblatt“ begeistert mit Samstagsaktion und einzigartiger Modenschau

Der Genuss scheint in aller Munde zu sein in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld.

In der Kreisstadt Altenkirchen startete kürzlich, selbstverständlich unter Beachtung der aktuell geltenden Corona-Regeln, das Genuss-Kleeblatt, wie sich die vier Unternehmerinnen Nadine Grifone (La Piccola), Ramona Schumacher (Rock’n Hose), Birgit Deger (Pusteblume) und Solveig Ariane Prusko (Wäller Buchhandlung) selbst nennen, den kleinen Genuss-Sommer vor zwei ihrer Läden in der Altenkirchner Fußgängerzone Wilhelmstraße. Boutique und Buchladen hatten an diesem Samstag einfach nur bis 20 Uhr geöffnet. Nadine Grifone vom La Piccola in der Kölner Straße verlängerte ihr Geschäft um einen feinen italienischen Marktstand vor Rock’n Hose Moden, während Birgit Deger einen Teil ihres üppigen Angebotes aus der Pusteblume vor der Wäller Buchhandlung präsentierte. Sonnenblumen, Lavendelstauden, Sträußchen, florale Verpackungen, prachtvolle Sommerblumengebinde, Auberginen, Pfirsiche, Salami, Weine, Öle, Pesto, köstlicher Pasta-Salat, leichte Sommerromane, spannende Krimis, Seifen, Sirups und Servietten passend zum Zitronen-Lavendel-Thema, dazu leichte, bunt gemusterte Tuniken, sportlich elegante Markenmode und T-Shirts mit spritzigen Sprüchen wurden zwischen 16 und 20 Uhr von den vier Gastgeberinnen feilgeboten.

Glanzpunkte waren zum einen die Tombola, bei der es Preise aus den vier Geschäften zu gewinnen gab, zum anderen natürlich die erste – übrigens Weltpremiere! – literarisch-kulinarisch-florale Modenschau, bei der nicht nur Mode, sondern auch Bücher, Weine und Blumengebinde präsentiert wurden. Model Aurora performte die Braut, die traditionell zum Schluss einer Schau auftritt und hier ein Kleid im Vintage-Look vorstellte, perfekt für die entspannte Sommerhochzeit am Strand mit passendem Blumenkranz statt eines Schleiers. Sie lief mit Bauchrednerin Anika und ihrer Puppe Huse, die als Blumenmädchen das Publikum schon vor und noch nach der Modenschau in Beschlag nahm. Anschließend stand der Krimi- und Romanautor Volker Dützer am Abend für eine Signierstunde bereit und bereicherte das gemütliche Beisammensein der Gäste, die sich an Stehtischen zusammenfanden und den sonnigen Juliabend ausklingen ließen. Kleiner Plan – große Wirkung, freuten sich die vier Frauen, die sich zu Corona-Zeiten im Spätherbst 2020 mit der Aktion „Genuss-Adventskalender“ fanden und inzwischen, nach Osternestern und Muttertagsgeschenkkörbchen, im Begriff sind, zu einer echten Marke für Altenkirchens Geschäfts- und Eventkultur zu werden. Jüngst beschlossen die vier Geschäftsführerinnen übrigens, den kleinen Genuss-Sommer jedes Jahr stattfinden und weitere tolle Initiativen folgen zu lassen. Man darf also gespannt sein, was sich das „Genuss-Kleeblatt“, bestehend aus diesen vier motivierten, kreativen und engagierten Unternehmerinnen, noch so alles einfallen lässt.