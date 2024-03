Gelungene Vereinsfahrt des MV Concordia

Anzeige

Vor Kurzem war es endlich so weit. Insgesamt 41 Musikerinnen und Musiker sowie Partnerinnen und Partner stiegen in Friesenhagen in den Bus, und zwar nicht um zu einem Auftritt zu fahren, sondern um eine Vereinsfahrt nach Münster anzutreten. Einige „Muttis“ aus dem Verein haben aus einer vorweihnachtlichen Idee heraus in emsiger Planung diese Fahrt ermöglicht.

Bereits kurz nach der Abfahrt war die Stimmung im Bus ausgelassen und heiter. Besonders erfreulich war, dass auch die jüngsten Mitglieder des Musikvereins an Bord waren und die Gemeinschaft und Freundschaft abseits der Musik genießen wollten. Der erste Zwischenstopp zu einem köstlichen Brunch erfolgte drei Stunden nach Abfahrt. Die Location, der Hof Kätker in Lienen, war nicht zufällig gewählt. Denn dort lebt, wohnt und arbeitet die frühere Flötistin und langjährige Freundin des Vereins Carina Kätker mit ihrer Familie. Sie besucht den Musikverein immer wieder in Friesenhagen bei Auftritten und so kamen endlich auch viele MusikerInnen in den Genuss, ihren Bauernhof kennenzulernen. Musik verbindet eben, auch über Jahre und große Distanzen hinweg. Es wurde der selbst produzierte Käse (unter anderem verfeinert mit Bockshornklee) beim Brunch genossen. Der vollautomatische Melkstand durfte genauso erkundet werden, wie die Kälberaufzucht. Ein besonderer Glanzpunkt war die exklusive Führung auf der Straußenfarm, bei der alle Teilnehmenden von der Größe der Tiere und den Anforderungen an die Haltung beeindruckt waren. Im Hofladen gab es anschließend noch die Möglichkeit, verschiedene Produkte des Hofes zu erwerben. Insbesondere erregten die selbstgemachten Straußen-Ei-Nudeln und die ausgeblasenen Straußeneier große Aufmerksamkeit.

Am frühen Nachmittag startete der Bus in Richtung Münster. Nach dem Einchecken im Hotel machten sich alle auf den Weg in die Münsteraner Innenstadt. Dort erwartete die Teilnehmer eine 90-minütige Krimi-Stadtführung. Die sehr nette Stadtführerin führte durch wunderschöne Ecken Münsters und lüftete so manches Geheimnis der bekannten Serien „Wilsberg“ und des „Münsteraner Tatorts“. Abschließend erheiterte sie alle noch mit Anekdoten zu den Krimi-Drehs.

Die Musikerinnen und Musiker des Kids-Orchesters nutzten die Gelegenheit, um das neue Maskottchen „offiziell“ in einer der unzähligen Kirchen auf den Namen „Dori“ zu taufen. Beim anschließenden, gemeinsamen Abendessen wurden die weiteren Pläne für den Abend geschmiedet. Manch einer wollte die an diesem Wochenende eröffnete Kirmes besuchen, andere wünschten sich einfach ohne Störung durchzuschlafen und wieder andere suchten eine Location, um das Nachtleben Münsters auszukosten.

Egal welche Pläne verfolgt wurden, am nächsten Morgen traf man sich, mehr oder weniger ausgeschlafen, bei einem üppigen Frühstück, das keine Wünsche offen ließ. Im Anschluss fuhr der Bus alle Teilnehmer zum LWL-Museum für Naturkunde. Die dortige Ausstellung zeigte imposante Skelette von Dinosauriern und man konnte sich einen eindrucksvollen Überblick über die Entwicklung von Tierarten im westfälischen Raum verschaffen. Besonders faszinierend war die Vorführung im hochmodernen Planetarium. Die Gruppe reiste eine Stunde lang durch das Weltall, was sicherlich ein weiteres Highlight des Ausfluges war. Nachdem alle wieder auf der Erde gelandet waren, wurde die Heimreise angetreten. Nach einer unkomplizierten und staufreien Rückfahrt kam die Reisegruppe wie geplant um genau 17 Uhr wieder in Friesenhagen an. Einige Mitreisende saßen nach der Ankunft in der Heimat noch zusammen und ließen den Abend gemeinsam ausklingen.

Der Musikverein Concordia Friesenhagen startet nun gestärkt und motiviert in die finale Konzertvorbereitung für das Frühjahrskonzert am 20. April um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Friesenhagen. Karten sind erhältlich bei allen aktiv Musizierenden – VVK 9 Euro, AK 10 Euro.

Pressemitteilung: MV Concordia Friesenhagen 1904