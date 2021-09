Gabriele Friedel stellt aktuelle Literatur vor

Gabriele Friedel stellte folgende Bücher vor:

Jarka Kubsovo: Bergland. Die Autorin lebte für ihren Roman sieben Monate lang auf einem Bergbauernhof. Sie schildert das beschwerliche Leben und den Überlebenskampf auf einem Bergbauernhof in einem kleinen Ort in Südtirol. Drei Generationen werden im Wechselspiel der Perspektiven dargestellt.

Yusuf Yesilöz: Nelkenblatt. In der leisen und berührenden Geschichte stehen Elsa und Pina im Mittelpunkt. Zwei Frauen aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen sich näher. Elsa ist am Ende ihres Lebens angekommen, Pina hat das Leben noch vor sich.

Julia Kröhn: Die Alsterschule – Zeit des Wandels. Ein neuer Geist wandelt durch die Schulen der Weimarer Republik. Eine neue Art zu lernen, zu denken und zu fühlen. Bis dunkle Wolken aufziehen. Eine junge Lehrerin muss sich zwischen Anpassung und Widerstand entscheiden.

Rena Rosendahl: Die Hofgärtnerin. Eine spannende und interessante Handlung. Marleene träumt ihr ganzes Leben davon in der Natur zu arbeiten und Blumen zu züchten. Doch ihr Wunsch scheint unerreichbar, denn eine Gärtnerlehre ist nur Männer vorbehalten. Sie gibt nicht auf. Sie schneidet ihre Haare ab und verkleidet sich als Junge. Ihre neue Rolle in der Hofgärtnerei fordert alles von ihr ab. Immer wieder werden ihr Steine in den Weg gelegt und die Gefühle für die Söhne der Hofgärtnerei bringen sie durcheinander.

Richard Osman: Der Donnerstagsmordclub. Eine Gruppe von Senioren einer luxurösen Seniorenresidenz in der idyllischen Grafschaft Kent treffen sich regelmäßig jede Woche um alte nicht gelöste Polizeiberichte durchzugehen. Nachdem sich in der Nachbarschaft ein Mord ereignet, ist die Neugier des Clubs natürlich geweckt und sie beginnen auf eigene Faust zu ermitteln. Nicht immer zum Gefallen der Polizei. Der Krimi ist unterhaltsam, intelligent, aber auch schräg.

Frau Friedel verstand es wieder in ihrer gekonnten Art die Besucher zu begeistern. Alle vorgestellten Bücher können in der Bücherei ausgeliehen werden. Kooperationspartner war das Bildungswerk der Erzdiözese Köln in der Region Rheinland-Pfalz