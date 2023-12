Fußballmannschaft des Westerwald-Gymnasiums ist Regionalmeister

Kürzlich fand in Altenkirchen der Regionalentscheid im WK I statt. Im Endrundenturnier trafen dort die Mannschaften des Gymnasiums Simmern, die BBS Diez und des Westerwald-Gymnasiums Altenkirchen aufeinander.

Foto: Alexander Stahl

Das Team des Westerwald-Gymnasiums musste in seiner ersten Partie gegen die BBS Diez antreten, da diese ihr erstes Spiel gegen Simmern mit 2:1 verloren hatte. Es war eine ausgeglichene Begegnung, in der sich letztlich Diez mit 1:0 durchsetzen konnte. Damit riss die Siegesserie im Fußball, seitdem die Mannschaft in den neuen Schultrikots spielt.

Allerdings wussten die Jungen des Westerwald-Gymnasiums weiter um ihre Chance auf den Turniersieg, zu dem ein Sieg mit zwei Toren Differenz definitiv reichen würde. So wurde auch das Spiel gegen Simmern begonnen und zur Halbzeit führte sie mit 1:0. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang es ihnen, die Führung auf 2:0 auszubauen. Simmern schlug jedoch fast im Gegenzug zurück, womit Simmern den Turniersieg kurzfristig vor Augen hatte.

Die Mannschaft des Westerwald-Gymnasiums zeigte sich nicht geschockt und erzielte nach einem sehr schönen Spielzug das 3:1. Dieses Ergebnis hatte bis zum Spielende Bestand und brachte ihnen den Turniersieg und damit die Regionalmeisterschaft.

Die gesamte Schulgemeinschaft gratuliert der Mannschaft und ihrem Trainer Mario Schönberger zu diesem tollen Erfolg, der gerade für unsere 13er einen schönen Abschluss ihrer Schulfußballzeit darstellte. Herzlichen Glückwunsch!

Pressemitteilung: Westerwald-Gymnasium