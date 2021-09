Freiherr-vom-Stein Gymnasiums Betzdorf-Kirchen hat 121 neue Mitglieder

Kürzlich starteten 121 Schüler der neuen Klassen 5 in das Schulleben am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium.

Die fünf neuen Klassen wurden, coronabedingt nacheinander, in der Aula herzlich willkommen geheißen. Neben der Schulleiterin Simone Löcherbach und der Orientierungsstufenleiterin Annette Uebe ergriff auch die Fachschaft Religion das Wort, um die Neuankömmlinge beim Start in den ersten Schultag zu unterstützen. Die Fachschaft Religion hielt zudem noch ein kleines Willkommensgeschenk in Form eines Lesezeichens bereit, welches den neuen Schülern auf dem Weg in den Klassenraum überreicht wurde. Auf dem Schulhof wartete noch eine weitere Überraschung auf die Fünftklässler. Hier spielte die Bläserklasse 6d, trotz der ungünstigen Probebedingungen im letzten Schuljahr, ein kleines Willkommensständchen.

Die ersten vier Tage verbringen die jüngsten Mitglieder der Schulgemeinschaft des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums mit den Klassenleitungen. Im gesamten konnten fünf Klassen gebildet werden. Die Klasse 5e ist traditioneller Weise die Musikklasse. In diesem Jahr startet eine Streicherklasse, welche bei der Anmeldung auf rege Nachfrage stieß. Auf dem Programm in der ersten Woche stehen neben dem gegenseitigen Kennenlernen noch die Schulrallye und die Bussschule. Wie auch in den vergangenen Jahren bieten die Verkehrshelfer in den ersten beiden Schultagen einen Bringservice zu den richtigen Bussteigen am Struthof an. Die Schulgemeinschaft wünscht den „Neuen“ einen guten Start in das Schulleben am Freiherr-vom-Stein-Gymansium.