Förderverein investiert in bunt auf grau

Einigen Schülern ist die neu errichtete Kletterwand mit den farbenfrohen Griffen vor dem Fachklassentrakt des Westerwald-Gymnasiums in Altenkirchen sicher schon aufgefallen. Diese konnte kürzlich durch den Förderverein der Freunde und Ehemaligen des Westerwald-Gymnasiums Altenkirchen an die Schule übergeben werden. Weil durch Bewegung, Spiel und Sport bei Kindern und Jugendlichen unterschiedliche Gesundheitsressourcen unterstützt werden, ist der Vorsitzende des Fördervereins, Torsten Löhr, dem Wunsch des Schulleiters, Oberstudiendirektor Heiko Schnare, und der zweiten stellvertretenden Schulleiterin, Bettina Weigand, gerne nachgekommen, in die Gestaltung des Außenbereichs vor dem Fachklassentrakt mit einer Kletterwand zu investieren. Die Fundamentierung, die fachgerechte Wandmontage und die Anordnung der erforderlichen Absturzsicherung erfolgte durch die Firma Börgerding Landschaftsbau, Altenkirchen. Der Geschäftsführer, Steffen Marhold, ist erfreut, dass die Anschaffung in Höhe von insgesamt 10.000 Euro durch eine Förderung durch die Spendenplattform „Heimatliebe“ der Sparkasse Westerwald-Sieg mit 1000 Euro unterstützt wurde.