Förderverein der Feuerwehr Hamm/Sieg übergibt Mund und Nasenschutzmasken

Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 16:14 Uhr

Damit die Einsatzabteilung der Hammer Feuerwehr auch in den schwierigen Zeiten der Corona Pandemie einsatzbereit bleiben kann, hat der Förderverein 100 Stück Textil Mund- und Nasenschutzmasken aus Baumwolle angeschafft. Diese sollen die Einsatzkräfte vor einer möglichen Ansteckung schützen. „Bei Einsätzen können wir nicht immer den Mindestabstand einhalten,“ so Wehrleiter Grüttner. „In den Fahrzeugen, aber auch an der Einsatzstelle müssen wir teilweise sehr nah zusammen sitzen und auch arbeiten. Hier helfen uns die Masken prima, um uns zu schützen. So können wir die Einsatzbereitschaft aufrecht erhalten.“ Er bedankte sich im Namen der gesamten Feuerwehr bei den beiden Vorsitzenden des Fördervereins für die großartige Spende.