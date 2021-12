Felix Füllenbach gewinnt den Schulentscheid am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

Mit Engagement und Lesefreude übten die Schüler der Klassen 6a-d fleißig, um im Rahmen des Deutschunterrichtes zunächst die Klassensieger zu ermitteln. Jomana Gritschke (6a), Samuel Knautz (6b), Felix Füllenbach (6c) und Ben Killet (6d) setzten sich in ihren Klassen durch und trafen sich kürzlich in vorweihnachtlicher Atmosphäre in der Bibliothek des Gymnasiums.

Nun galt es, die Jury bestehend aus der Schulleiterin Löcherbach, der Vorjahressiegerin Minou Hess sowie den Bibliotheksleiterinnen Stöcker-Michael von der ökumenischen Stadtbücherei und Schuster von der Bibliothek des Gymnasiums zu überzeugen. Bei wem sitzen die Betonungen am besten? Wer zieht die Zuhörer am meisten in den Bann? Felix Füllenbach gelang es im entscheidenden Moment am besten, die Figuren seines Buches aus der Buchreihe „Das magische Land“ von Chris Colfer lebendig werden zu lassen. Dies betonte auch die Jury in der anschließenden Siegerehrung. Die Leistung aller Klassensieger wurde abschließend mit Urkunden und Buchpreisen gewürdigt, die vom Förderverein des Gymnasiums gestiftet wurden. Zurücklehnen kann sich Felix nun aber nicht: Im nächsten Jahr wird er das Gymnasium auf Kreisebene vertreten.