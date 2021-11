Fahrradfreundliches Altenkirchen?

Wie fahrradfreundlich ist Altenkirchen? Der Leistungskurs 12 EK 2 des Westerwald-Gymnasiums stellte in der Sitzung des Stadtrates ihren Erfahrungsbericht des Projekttages „Fahrradfreundliche Stadt Altenkirchen“ vor.

Ein wesentliches Ergebnis des Projekttages, an dem die Schüler auch mit Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt diskutiert hatten, war, dass vor allem die Ortseingänge und abrupt aufhörende Fahrradschutzstreifen eine Gefahrenzone darstellen. Die Mitglieder der Versammlung waren sehr offen für die Beiträge des Kurses, hatten sich doch einige Stadtratsmitglieder bei einer Ortsbegehung auf dem Fahrrad selbst ein Bild über die Verkehrssituation gebildet. Begleitet wurden sie von Prof. Dr. Monheim, emeritierter Dozent an der Universität Trier für Raumentwicklung und Landesplanung, Mitbegründer von „raumkom – Institut für Raumentwicklung und Kommunikation“. So stellte Prof. Dr. Monheim heraus, dass eine Veränderung nur durch ein Gesamtkonzept erwirkt werden könne und das Gespräch mit allen Beteiligten/ Betroffenen gesucht werden müsse. Als mögliche Maßnahmen wurden genannt: verschiedene Standorte, wie beispielsweise die Glockenspitze und McDonalds für Fahrradfahrer leichter erreichbar zu machen, indem eine bessere Beschilderung und fortgeführte Schutzstreifen für Fahrräder vorhanden sein sollten; bessere Beleuchtung (Parc de Tarbes) sowie Abstellmöglichkeiten für Fahrräder; Innovationen, wie das Fahrrad-Leasing (von zum Beispiel Lastenfahrrädern).

Nach der Sitzung im Stadtrat hatten die Schüler das Gefühl, dass ihre Meinung ernst genommen worden sei. Begeistert und dankbar zeigten sie sich von Möglichkeit, ihre Perspektiven darzustellen, aber auch einen wertvollen Einblick in andere Ansichten erhalten zu haben.