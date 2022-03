Anlässlich des Aktionstages für politische Gefangene traf sich die heimische Landtagsabgeordnete mit Mitgliedern der örtlichen Gruppe von Amnesty International. Diese besteht seit 2015 und umfasst den Einzugsbereich der Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld, Hamm, Wissen, Hachenburg, Betzdorf-Gebhardshain, Daaden-Herdorf und Kirchen. Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder setzen sich mit ihren regelmäßigen, öffentlichkeitswirksamen Aktionen für die weltweite Einhaltung der Menschenrechte ein. „„Insbesondere organisieren wir Infostände, Mahnwachen, Gottesdienste, Schulbesuche oder Ausstellungen, um auf die immer noch sehr zahlreichen Menschenrechtsverstöße in der Welt aufmerksam zu machen und diese zu beenden““, so das langjährige Mitglied Stephan Arnoldy.

Zum Aktionstag für Politische Gefangene weist die Amnesty Gruppe Altenkirchen auf die Möglichkeit von sogenannten Urgent Actions hin. Hier werden in Einzelfällen von politischen Gefangenen Briefe oder Mails an die jeweilige Regierung geschrieben. „Die Urgent Actions sind die denkbar schnellste und effektivste Form des Eingreifens, um das Leben akut bedrohter Menschen zu schützen. „Die Erfolgsquote liegt bei bis zu 30 Prozent“, wirbt Beate Klein für die Teilnahme an den Urgent Actions.

„Denn „Es ist besser eine Kerze anzuzünden, als sich über die Dunkelheit zu beklagen.““, nach diesem Leitspruch von Amnesty engagiert sich die Altenkirchener Gruppe. Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die selbst 2008 die Tibetfreunde Westerwald gründete und sich seither aktiv für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzt, freut sich über die regen Aktivitäten von Amnesty vor Ort in Altenkirchen und Umgebung. „Wir sind miteinander gut vernetzt, unterstützen unsere Aktionen gegenseitig und freuen uns über Interessierte, die sich gemeinsam mit uns für Menschen und die Menschenrechte einsetzen wollen“ , beschreibt die Abgeordnete die Zusammenarbeit mit Amnesty International vor Ort.

Wer sich auch für die Freilassung oder gegen die Folterung von politischen Gefangenen einsetzen möchte, kann sich ganz mühelos auf der Internetseite www.amnesty.de unter der Rubrik „Mitmachen / Urgent Action“ registrieren und so seinen eigenen, ganz persönlichen Beitrag für die Einhaltung der Menschenrechte leisten. Es wird auch herzlich zu den Gruppentreffen eingeladen, die in der Regel jeden dritten Mittwoch im Monat in Altenkirchen stattfinden. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite oder auf Facebook unter@amnestyinterantionalaltenkirchen.