Erwin Rüddel beim CDU-Ortsverband Katzwinkel

Für den heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel gehören stete Informationsbesuche bei den CDU-Ortsverbänden in seinem Wahlkreis zu seinen originären Aufgaben.

„Die Kontaktpflege mit Euch ist mir sehr wichtig“, sagte der Parlamentarier jüngst beim CDU-Ortsverband Katzwinkel. Das Treffen, an dem auch die beiden CDU-Landtagsabgeordneten Michael Wäschenbach und Matthias Reuber teilnahmen, begann auf Hof Neu Stocklschlade, des CDU-Ortsverbandsvorsitzenden Michael Schäfer. Dort wurde abermals die Wichtigkeit einer Symbiose aus Landwirtschaft, Natur- und Umweltschutz herausgestellt. Der Betrieb von Schäfer hat sich neben der Tierhaltung, Rinder in Mutterkuhhaltung, Schweine und Hühner, mit Direktvermarktung und Hofladen, ein weiteres Standbein geschaffen. Engagiert diskutierten die Teilnehmer, darunter die Ortbürgersmeister Hubert Becher, Katzwinkel, Wolfgang Klein, Niederhövels, und der Altbürgermeister von Friesenhagen, Hermann Mockenhaupt, mit den weiteren Gästen und CDU-Abordnungen aus dem Wisser- und Wildenburgerland aktuelle politische Themen, wie Klimawandel und Energiewende unter den Aspekten Ökologie und Ökonomie, die Digitalisierung als Modernisierungsmotor, die Gesundheitsversorgung auf dem Land unter besonderer Betrachtung des medizinisch-pflegerischen Versorgungsangebotes im Westerwald/Siegerland, sowie das Thema Wolf.

Den Abschluss in lockerer Runde bildete ein Imbiss in der „Arche Noah“, vom Haus Marienberge. Dessen Geschäftsführer Hans-Georg Rieth stellte die Einrichtung als naturnahes Familienferien- und Tagungshaus vor, wobei die Probleme des Corona bedingten Lockdowns nicht unerwähnt blieben. Das Zukunftskonzept der Einrichtung sieht spezielle Angebote wie „Schwerpunkt Familienfreizeiten für Menschen/Familien mit Behinderungen“, sowie die regionale Bewerbung als Waldkindergarten vor. „Das sind genau die Themen, die unsere Gesellschaft und den Blick auf die natürlichen Lebensräume, wie den Wald, ein Stück lebenswerter machen“, befand Rüddel, der die Anwesenden mit seinen durch glänzendes Fachwissen geäußerten Statements und mit klaren Standpunkten zu unterschiedlichen Fragestellungen überzeugte. Die Rückmeldungen lauteten unisono: „Erwin, Dich brauchen wir in Berlin! Hut ab und Glück Auf!“

Pressemitteilung Bürgerbüro Altenkirchen.