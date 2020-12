Erste Hilfe Kurs begeistert Gebhardshainer Grundschüler

Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 11:37 Uhr

Mitarbeiter der staatlich anerkannten Erste Hilfe-Schule proanimo besuchten die Klassen 3a und 4a der Astrid-Lindgren-Grundschule in Gebhardshain.

Kürzlich besuchten die Mitarbeiter der staatlich anerkannten Erste Hilfe-Schule proanimo Alexander Au (Rettungssanitäter und Leiter des privaten Unternehmens an den Standorten Gebhardshain, Bendorf, Montabaur, Weyerbusch), Ben Maus (Ausbilder für Erste Hilfe) und Anna-Lena Micka (Mitarbeiterin) die Klassen 3a und 4a der Astrid-Lindgren-Grundschule in Gebhardshain.

Im ersten Teil des Kurses wurden die Schüler mit theoretischen Informationen zu den Fragen „Wann müssen wir Erste Hilfe leisten und welche Maßnahmen gibt es?“ und „Wie setze ich einen Notruf ab?“ versorgt, die das Team kindgerecht und anhand von Beispielen vermittelte. Es folgte der praktische Teil, in dem die Kinder ausführlich übten, wie man das Bewusstsein und die Atmung eines Verletzten überprüft und was bei der stabilen Seitenlage zu beachten ist. Konzentriert und mit vollem Körpereinsatz führte jeder Teilnehmer anschließend die Herzdruckmassage an der Puppe durch. Ebenfalls aufregend war das für die Kinder unerwartete Absetzen des Notrufs mit einem speziellen Übungstelefon.

Nachdem der Inhalt eines Verbandkastens und der wichtige Unterschied zwischen einer Papier- und einer Folienverpackung besprochen wurden, durften die Kinder sich gegenseitig mit Pflastern und Verbänden versorgen (unter anderem Handversorgung mit einem Dreiecktuch, Verband an Ellbogen und Knie). Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Abgerundet wurde der Erste Hilfe Kurs am jeweils zweiten Tag mit der Vorstellung eines Rettungswagens und der Verleihung des „Pflaster Diploms“, das die Schüler stolz entgegennahmen.

Ein herzliches Dankeschön geht an die Mitarbeiter der Erste Hilfe-Schule proanimo, die es geschafft haben, die Kinder der Klassen 3a und 4a für Erste Hilfe zu begeistern und sie dazu ermutigt haben, anderen Menschen im Notfall mit geeigneten Maßnahmen und ohne Angst zu helfen, ohne dabei ihre eigene Sicherheit zu gefährden.