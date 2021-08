Erste Austragung der Wissener Ü60-Tennis-Open ein Erfolg

In sechs Spielrunden mit je vier Doppeln und wechselnden Doppel-Paarungen wurde das Doppel-Endspiel mit Peter Brenner und Stephan Theis gegen Berthold Weller und Heinz Schmidt ermittelt. Die Oberhand in diesem sehr ansprechenden Endspiel behielten Brenner und Theis, die sich damit den Turniersieg sichern konnten.

In geselliger Runde, bei bester Verpflegung mit herrlichen Köstlichkeiten, wurde nach dem Spielgeschehen so manche Erinnerung ausgetauscht und man war sich einig, dass im nächsten Jahr, wiederum am dritten Wochenende im August, dieses Turnier erneut stattfinden sollte. Möglicherweise gelingt es dann auch Damen-Doppel und Mixed zu spielen.