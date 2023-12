Altenkirchen

Erich Kästner-Schule stärkt Kinderschutz

Die Erich Kästner-Schule in Altenkirchen hat in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück (TPW) und dem Kinderschutzdienst Kirchen das Präventionsprogramm „Mein Körper gehört mir!“ für alle Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen angeboten. Die Sparkasse Westerwald-Sieg unterstützte das Projekt mit einer großzügigen Spende.