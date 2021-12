Erfolgreiche Bezirksmeisterschaft der Altenkirchener Bogenschützen

Den ganzen Samstag hatten die Bogenschützen Zeit, um die Großsporthalle Glockenspitze herzurichten. Neben den notwendigen Materialien wie Zielscheiben, Pfeilfangnetzen, Scheibenständern und einer Ampelanlage wurde aufgrund der Pandemie auch Trennwände aus Plexiglas zwischen jeder einzelnen Scheibe aufgestellt. Am Nachmittag waren die Aufbauarbeiten fertig und das Hygienekonzept stand fest, sodass am Sonntagmorgen die Bezirksmeisterschaft des Schützenbezirkes 13, vertreten durch die Schützen aus den Vereinen der SG Hamm/Sieg, Wissener SV und natürlich der Altenkirchener Bogenschützen, durchgeführt werden konnte. Ab 8 Uhr standen die ersten Schützen an und durften nach der Einlasskontrolle (2G) die Halle betreten. Mit Masken, Abstand und Handschuhen wurde die Bogenkontrolle durch den Nationalen Kampfrichter Ernst Schall durchgeführt.

Die Schützen waren mit viel Spaß, aber auch Ehrgeiz bei der Sache um die notwendigen Ringe für die Qualifikation zur Landesmeisterschaft zu erreichen. Am Nachmittag trafen dann auch die Bogenschützen des Schützenbezirks 11 (Raum Koblenz) ein. Wegen der Flutkatastrophe stand ihre Halle nicht zur Verfügung. In Absprache mit der Verbandsgemeinde Altenkirchen, die diese Aktion sofort unterstützen, war der Bezirk 11 sehr dankbar über das Angebot der Altenkirchener Bogenschützen, ihre Meisterschaft in Altenkirchen austragen zu können. In diesen Wettkämpfen wurde auf eine Distanz von 18 Metern geschossen. Jeder Schütze hatte insgesamt zweimal 30 Pfeile zur Verfügung. Für jede Passe (bestehend aus drei Pfeilen) hatten die Schützen ein Zeitlimit von 120 Sekunden (zwei Minuten).

Beide Wettkämpfe verliefen durch die gute Organisation seitens der Altenkirchener reibungslos und die Schützen konnten, dank einem sehr gut strukturierten Hygienekonzept, nach einer längeren Pause endlich wieder an einem Wettkampf teilnehmen. Natürlich konnten auch in diesem Jahr die Altenkirchener Bogenschützen wieder einige Titel in ihren Reihen verzeichnen. Die Ergebnisse und weitere Informationen gibt es unter: www.altenkirchener-bogenschuetzen.de.