Einschulungsfeier so bunt wie Konfetti – Neue Fünftklässler wurden in Daaden herzlich empfangen

Drei neue fünfte Klassen konnten an der Hermann-Gmeiner-Realschule plus in Daaden zum neuen Schuljahr einzeln mit je einer Feierstunde begrüßt werden.

Für die musikalische Einstimmung sorgte die Schülerband unter der Leitung von Dieter Schmidt. Danach richtete Schulleiter Hans-Joachim Laubenthal das Wort an die neuen Schüler sowie deren Eltern. Er wünschte den „Neuen“, sie mögen schnell Teil der großen Schulgemeinschaft werden und Freundschaften schließen, denn das sei neben dem Lernen ganz wichtig, um die kommenden Jahre erfolgreich zu bestehen. Diesem Wunsch schlossen sich auch drei Sechstklässler der 6a als nunmehr schon „alte Hasen“ mit einem Willkommensgedicht an. Darin hieß es, sich nach dem Vorbild Hermann Gmeiners für andere und den Frieden untereinander einzusetzen, gehöre als Schüler dieser Schule einfach dazu.

Zu dem Lied „Chöre“ von Mark Forster hatte die Klasse 6c eine kleine Choreographie mit pantomimischer Unterstützung einstudiert und es regnete buchstäblich Konfetti für das junge Publikum. Neben sportlichen Darbietungen wurden außerdem gespielte Witze und ein Zaubertrick vorgeführt, alles wie in jedem Jahr vorbereitet von der Klassenstufe 6. Schließlich erhielten die Jungen und Mädchen ein Begrüßungsheft mit hilfreichen Hinweisen für die ersten Wochen in ihrer neuen Schule. Die kleine fröhliche Feierstunde wurde mit der Begrüßung durch die neuen Klassenlehrerinnen beschlossen und der erste Schultag konnte beginnen. Die Klasse 5a wird von Nicole Kiss, die Klasse 5B von Irene Rauhut und die Klasse 5c von Nadine Krämer geleitet. „Wir danken Carmela Schmitz, Pädagogische-Koordinatorin und Stufenleitung Klassen 5/6, Katharina Steinen allen Beteiligten für das Gelingen der Einschulungsfeier und der Baumschule Hebel, die uns auch in diesem Jahr den Blumenschmuck gestellt hat. Allen neuen Schülern und Eltern ein Herzliches Willkommen in unserer Schulgemeinschaft!“