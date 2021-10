Ein Tag voller Musik – Der Bläser-Klassentag am Westerwald-Gymnasium

Leuchtende Kinderaugen, strahlende Gesichter, viel Musik, gute Laune und viele Anmeldungen der Fünftklässler zur neuen Bläser-Klasse waren die schönen Ergebnisse des diesjährigen Bläser-Klassentags am Westerwald-Gymnasium.

Jedes Kind pustete nach Kräften in eigene Mundstücke in einer sogenannten „Try-Out-Box“, um alle Mundstücke der Blasinstrumente einer Bläser-Klasse auszuprobieren, selbstverständlich mit nötigem Abstand und unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygieneregeln. Gernot Breitschuh, Chef von Yamaha „Bläser-Klasse“ für Deutschland, Österreich und Schweiz, war extra nach Altenkirchen gekommen, um mit Marco Lichtenthäler einerseits das Konzept und auch die Instrumente vorzustellen. Abends wurden auch die Eltern in den Bann der Bläser-Klasse gezogen.