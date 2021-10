Ein Tag auf dem Kartoffelacker mit „Reibekuchenduft“

An einem sonnigen Herbstmorgen durften kürzlich die Kinder der Comenius-Kindertagesstätte Steineroth wieder einmal auf dem Feld von Landwirt Tobias Groß Kartoffeln auflesen.

Unter Anleitung von Ortsbürgermeister Theo Brenner machte das Buddeln, Entdecken, Sammeln und Stöbern den Kindern besonders viel Spaß. Sie hatten bereits in der Kita viel Wissenswertes über die tolle Knolle gehört. Wie jedes Jahr wurde der Kartoffelkönig gesucht und auch gefunden. Nun war die große Frage: „Und was machen wir jetzt mit den vielen Kartoffeln?“ Die Kinder hatten spontan die Idee, „Wir könnten doch wieder Reibekuchen oder Kartoffelbrot backen?“ Gesagt, getan. Die Gruppe wanderte mit einem gut gefüllten Bollerwagen voller Erdäpfel zurück in die Kita.

Ein paar Tage später dann wurde im Kita-Garten gemeinsam der Teig zubereitet und fleißig Reibekuchen gebacken. Dazu gab es natürlich selbstgemachtes Apfelmus. Die Äpfel hierfür stammten von Bäumen aus der Gemeinde. Die leckeren Freilandeier für den Reibekuchenteig wurde vom Hofgut Lisa und Kevin Weller aus Steineroth gespendet. Trotz Regenwetter und Matschhosen war es ein tolles Erlebnis und die Kartoffelpuffer schmeckten einfach köstlich.