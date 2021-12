Ein Licht strahlt in der Dunkelheit

Da fällt es kaum auf, dass es Menschen in unserer Mitte gibt, die sich vielleicht gerade in dieser Zeit besonders einsam und allein fühlen, weil sie niemanden haben, der für sie da ist. Das brachte Jugendliche des Evangelischen Jugendzentrums Hamm auf die Idee, diesen Menschen etwas Gutes zu tun und ihnen ein Licht in die Dunkelheit zu bringen. So wurden kleine Tannenbäumchen, die mit einer Lichterkette geschmückt sind, an einsame und kranke Menschen verteilt. Zu den Beschenkten gehören auch Bewohner des Evangelischen Altenzentrums in Hamm. Die leuchtenden Bäumchen zauberten ihnen ein Lächeln auf das Gesicht und erhellen nun mit ihrem weihnachtlichen Glanz die Zimmer. Diese Aktion war möglich geworden durch eine großzügige Spende der Volksbank Hamm. „Dafür möchten wir uns an dieser Stelle recht herzlich bedanken.“

Wer auch Menschen in der Verbandsgemeinde kennt, die allein sind und sich über so ein Bäumchen freuen würden, kann sich noch bis zum 17. Dezember im evangelischen Gemeindebüro Hamm unter der Telefonnummer 02682/8265 oder per E-Mail an hamm@ekir.de beziehungsweise auch direkt im Jugendzentrum unter Telefon 02682/6535 melden.