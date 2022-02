DJK Mudersbach wandert rund um Waldbreitbach

Der Rundwanderweg Bärenkopp gehört zu den Wäller Touren und ist 11,8 Kilometer lang. In Waldbreitbach ging es vom Parkplatz an der Wied bei sonnigem Wetter über schöne Pfade zum Aussichtspunkt Weißes Kreuz. Nach anschließender Rast führte der Weg steil bergauf nach Hochscheid. Über Wiesen und Felder an schönen Aussichtspunkten vorbei erreichten die Wanderer das Kloster Marienhaus in Waldbreitbach. Das Kloster liegt auf einer Anhöhe östlich der Wied in Sichtkontakt von Hausen dem Hauptort der Gemeinde. Die ersten baulichen Maßnahmen des Klosters auf dem Kapellenberg datieren aus dem Jahr 1861. Den öffentlichen Bereich der Klosteranlage wurde von den Franziskanerinnen als Schöpfungspfad mit Biotopen, Streuobstwiesen, Kräuter- und Bibelgarten gestaltet. Zum Besucherbereich gehören weiterhin ein Café-Restaurant und ein Kloster- und Buchladen. Steil bergab über den Krippenweg kehrte die Gruppe zum Ausgangspunkt zurück. Nach anschließender Einkehr ging ein schöner Tag zu Ende.