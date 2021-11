Dirk Reinhardt zu Gast im Westerwald-Gymnasium

Stille im Forum der Schule, die Spannung spürbar… Was geschieht, wenn Jugendliche, die in unterschiedlichen Ländern leben, zwei global agierende Konzerne, die Menschenrechtsverletzungen begehen, in der virtuellen Welt des Internets angreifen? Was geschieht, wenn sie dann von einem Geheimdienst gejagt werden? Die Anwesenden wurden von einer Mischung aus dramatischer Erzählung, unterstützt durch interessante Visualisierungen der Romanwelt „Perfect Storm“, und eigentlicher Lesung von Dirk Reinhardt förmlich in die Hackerszene gesogen. In insgesamt fünf Lesungen ermöglichte der Jugendbuchautor Dirk Reinhardt den Schülern der Jahrgangsstufen 7 bis 10, unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften, einen spannenden und mitreißenden Einblick in die Hackerszene, von der sein neuer Roman handelt. Im Mittelpunkt von „Perfect Storm“ stehen sechs Jugendliche aus verschiedenen Ländern mit ihren individuellen Lebensgeschichten, die sich online beim Computerspiel kennengelernt haben. Diese wollen etwas gegen global operierende menschenverachtende Konzerne unternehmen und geraten so ins Visier eines Geheimdienstes.

Die Anwesenden erfuhren außerdem auch etwas über die sorgfältige und ausführliche Recherche sowie den Schreibprozess des Autors. Zudem las er aus dem in einer Neuauflage erschienen Roman „Über die Berge und über das Meer“, der das Schicksal zweier junger afghanischer Flüchtlinge schildert und durch die gegenwärtige politische Lage wieder unerwartet an Aktualität gewonnen hat.