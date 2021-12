„Die Dienstagsfrauen“ zeigen sich solidAhrisch und spenden ihre Vereinskasse

Von der Vereinskasse des Gymnastikclubs „Die Dienstagsfrauen“ vom VfL Hamm/Sieg werden normalerweise die gemeinschaftlichen Ausflüge finanziert. Diesmal geht das gesammelte Geld aber an die Flutopfer.

Da in Corona-Zeiten keine Aktivitäten geplant werden können, kam die Idee, das Geld an die Flutopfer an der Ahr zu spenden. Durch zusätzlich erhaltene Privatspenden konnte die Spendensumme auf 400 Euro erhöht werden. Die Entscheidung, wer die Spende erhalten sollte, war schnell gefallen, da Beate Maag (Mitglied der Gymnastikgruppe „Die Dienstagsfrauen“ des VfL Hamm/Sieg) und Renate Josten (Vorstandsmitglied der Damenriege SV Blau-Gelb Dernau) schon viele Jahre freundschaftlich miteinander verbunden sind.

Bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal wurde die Sportanlage des SV Blau-Gelb Dernau zerstört. Die Damenriege des Vereins verlor nicht nur ihre Räumlichkeiten sondern auch alle in der Sportanlage befindlichen Sportgeräte beziehungsweise Trainingsutensilien. Josten nahm die von Maag persönlich überreichte Spende, mit großer Dankbarkeit in Empfang.