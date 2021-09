In diesem Jahr ist das Motto für die Waldexkursionen „Den Wald mit allen Sinnen erleben.“ Somit machten sich die diesjährigen Vorschulkinder der Hildburg-Kindertagesstätte im September zum ersten Mal mit Gitta Weller und den Erzieherinnen auf in den Wald. Dieses Mal war der Geruchsinn gefragt. Die Kinder haben verschiedene Gerüche im Wald wahrnehmen können und lernten wie Wildtiere im Wald einer Duftspur folgen und so Bedrohungen oder Futter erkennen.