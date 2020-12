CDU Stadtverband besuchte die Firma WEZEK

Archivierter Artikel vom 15.06.2020, 13:19 Uhr

Kürzlich folgten Hans-Werner Werder und Johannes Behner vom Vorstand des CDU-Stadtverbandes Betzdorf der Einladung von Peter Klein zu einer Betriebs- und Firmenbesichtigung der Firma WEZEK in Steinebach.

WEZEK steht als regionales Unternehmen für Industriekompetenz in Automatisierung und Elektrotechnik. Mit technisch hochwertigen Lösungen verhilft sie ihren Kunden die Produktivität zu steigern und Prozesse zu optimieren. Mit mehr als 100 Mitarbeitern an zwei Standorten – Steinebach und Leverkusen – gewährleistet sie Kundennähe und Branchenkompetenz. Während der Firmenbesichtigung machte man sich ein Bild über das technische Fachwissen und die spezifischen Anforderungen der Pharma- und Automobilindustrie sowie der Automatisierung in Industrie und dem produzierenden Gewerbe, welche durch die Firma WEZEK umgesetzt wird.

Marvin Werder, Projektleiter WEZEK und Geschäftsführer WEZEK Service in Leverkusen, gab zudem einen umfassenden Einblick in die Firmenstruktur, welche von der Beratung und Entwicklung über die Fertigung und Inbetriebnahme bis hin zu Service und Wartung reicht.