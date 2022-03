Bürger helfen bei der Säuberung der Gemarkung

An einem Samstag pünktlich um 13.30 Uhr ging es los. Bei tollem Wetter trafen sich fleißige Helferinnen und Helfer in Walterschen am Dorfgemeinschaftshaus, um Wald und Flur von Müll und Unrat zu säubern. Es waren einige „Saubermacher“, darunter auch viele Kinder, unterwegs. Im Einsatz waren mehrere Traktoren, die den eingesammelten Müll zur Sammelstelle transportierten, um den von der Kreisverwaltung (AWB) zur Verfügung gestellten Container zu füllen. Auch wenn in den vergangenen Monaten aufgrund der Lockdowns weniger Menschen unterwegs waren: Abfälle landen noch immer viel zu häufig am falschen Platz.

Nach getaner Arbeit stiftete die Jagdgenossenschaft einen kleinen Imbiss und Getränke, und für Kinder gab es jeweils eine Packung Doppelkekse. Ortsbürgermeister Frank Koch dankt allen, die wieder mal ihre Zeit und Arbeitskraft in den Dienst der Gemeinde gestellt und gemeinschaftlich für ein sauberes Erscheinungsbild der Ortsgemeinde und rund ums Bürgerhaus gesorgt haben. Auch für die diesjährige Maifeier werden dringend noch freiwillige Helfer gesucht.