Bridgeclub wählt neuen Vorstand

Der Vorstand des Bridgeclubs Altenkirchen hat in der jüngsten Jahreshauptversammlung neu gewählt.

Den Verein führen Claus Manfred Schmidt (Kassenwart), Sonja Schäfer (Schriftführerin), Helga Georg (zweite Vorsitzende), Claudia Bahlo-Nickel (zweite Sportwartin), Bernd Jagenberg (erster Vorsitzender), Ulrike Thiel- Schmidt (erste Sportwartin).

Die Turniere finden montags um 17 Uhr im Sporthotel „Glockenspitze“ statt. Der Bridgeclub bietet am 7. Oktober einen 10-teiligen Bridgekurs an. Bridge ist ein anspruchsvolles Kartenspiel, was die Gehirnzellen trainiert und zugleich unterhaltsam ist. Informationen und Anmeldungen unter Telefon 02742/720 45.