Bewegungstage in den Westerwaldwerkstätten der Lebenshilfe Landkreis Altenkirchen

Im Rahmen der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz in Bewegung“ nahm die Lebenshilfe an der Aktion „Bewegte Steine“ teil.

Mit viel Eifer wurden in den Werkstätten und Wohnheimen in Steckenstein und Flammersfeld Steine mit Bewegungsmotiven verziert. Am 14. November war dann ein landesweiter Bewegungstag geplant, der zum Bewegen animieren und nachhaltig zum Sport motivieren sollte. Aufgrund der neusten Corona-Regeln wurde die Aktion vom Land abgesagt. Die Einrichtungen der Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen wanderten jedoch am 13. und 14. November, ausschließlich in erlaubten Kleingruppen, und verteilten die selbst gestalteten Steine an verschiedenen Wanderwegen. Bei bester Laune und bestem Wetter war es für alle eine willkommene Abwechslung.

Wer einen Stein findet, sollte ihn sich genau anschauen. Ist eine sportliche Übung darauf zu sehen, sollte diese nachgeahmt und der Bewegungsstein weiter getragen werden. So kann der Stein von anderen gefunden werden und weiter in die Welt getragen werden. Wer die Möglichkeit hat, kann das Foto in die bestehende Facebookgruppe („Bewegungssteine“) oder in der gleichnamigen Instagramseite posten.