Betzdorfer IPA besucht IPA Oppeln zum 25-jährigen Bestehen

Über die intensiven, langjährigen Kontakte der Internationale Police Association (IPA) Verbindungsstelle Betzdorf mit der IPA Krapkowice ergaben sich in der Vergangenheit auch lose Kontakte zu der IPA Oppeln.

Die Woiwodschaft Oppeln und das Land Rheinland-Pfalz unterhalten auch schon über einen längeren Zeitraum freundschaftliche Verbindungen. Nun erhielt die IPA Betzdorf eine Einladung zum 25-jährigen Bestehen der IPA Abteilung Oppeln. Daher reisten mehrere Mitglieder aus Betzdorf nun – nach erzwungener Kontaktpause wegen Corona – in die Bezirkshauptstadt an der Oder. Sofort waren die freundschaftlichen und persönlichen Verbindungen wieder hergestellt. Es konnten alte Bekanntschaften mit IPA Freunden aus der Slowakei, aus Ungarn und Polen wieder aufgefrischt werden und neue Bekanntschaften mit Polizeibeamten aus Slowenien, aus Tschechien, aber auch mit Kollegen aus Potsdam in Brandenburg wurden geknüpft.

Für die Ausrichter war der eindeutige Glanzpunkt der Veranstaltung der Festakt in der örtlichen Verwaltung mit Würdigung der Verbindungsstelle durch die verschiedenen Verantwortlichen. Gleichzeitig wurde dem ukrainischen Volk durch Abspielen von dessen Nationalhymne in stillem Gedenken gewürdigt.

Im Verlaufe des Wochenendes kam aber auch der touristische Gedanke nicht zu kurz und es wurde das Schloss Moszna und die Klosteranlage auf dem St. Annaberg besucht. Sonntags musste wieder die Heimreise angetreten werden, aber nicht ohne das Versprechen abzugeben, sich bald wieder irgendwo begrüßen zu können.