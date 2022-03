Besuch in der Landeshauptstadt

Neben einer informativen Stadtführung durch die schönsten und historischsten Ecken der Landeshauptstadt wurde auch der Landtag besichtigt: einmal auf den Stühlen der Abgeordneten sitzen, die aus dem Fernsehen bekannten Räumlichkeiten mit eigenen Augen sehen und Informationen aus erster Hand hören. Den krönenden Abschluss bildete ein offenes Gespräch mit der Fraktionsvorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Mit warmen Kaffee versorgt durften in dem Gespräch Fragen gestellt, Sorgen geteilt und Gedanken ausgesprochen werden. Einige Frauen unterschiedlicher Nationalitäten, die an dem Arbeitsmarktprojekt „Philomena“ (aus dem Griechischen: „Freundin des Mutes“) der Caritas teilnehmen, waren ebenfalls der Einladung gefolgt. Die wissbegierigen Damen wollten die Landeshauptstadt etwas näher kennenlernen. Dazu diente unter anderem eine ausgiebige Führung am Rheinufer entlang, vorbei an der Rheingoldhalle zur Altstadt mit dem imposanten Mainzer Dom.

Nach einer Mittagspause trafen sich alle Teilnehmenden der Fahrt vor dem Landtagsgebäude zu einer weiteren detaillierten Führung durch den neu gestalteten Landtag. Auch an der anschließenden Gesprächsrunde mit Frau Bätzing-Lichtenthäler zeigten sich die Frauen sehr interessiert. Frau Bätzing-Lichtenthäler berichtete unter anderem sehr anschaulich von der Begegnung mit dem Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier am Tag seiner Wiederwahl. Für alle war dieser Tagesausflug sehr interessant, bildend und wurde in den darauf folgenden Unterrichtseinheiten in der Gruppe gut nachbereitet.