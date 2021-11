Berufsorientierung unterwegs – zu Gast bei Wezek in Steinebach

Technik verbindet, so das Leitmotiv des in Steinebach/Sieg beheimateten Unternehmens.

13 Schüler nahmen die Einladung des Unternehmens an, sich vor Ort über die Ausbildungsmöglichkeiten sowie Praktika im Unternehmen zu informieren. Die Geschäftsführer Marvin Werder und Patrick Kölzer nahmen sich Zeit für die Schüler und erläuterten bei einem Betriebsrundgang die verschiedenen Tätigkeitsfelder in den Bereichen Planung und Engineering, Elektrotechnik, Mechanik und Automatisierung. Große Maschinen, gemacht in Steinebach, das imponierte den Schülern. Am Beispiel einer Kaschiermaschine und den Roboterarmen wurde die Funktionsweise der Herstellung einer Innenverkleidung für einen Mercedes GLK vorgestellt. Ein Auszubildender, ehemaliger Schüler der Westerwaldschule, erklärte, dass eine Ausbildung im Bereich Elektronik nicht nur sehr lehrreich ist, sondern auch Freude bereite. Zudem verdiene er gutes Geld und habe beruflich nach dem Abschluss der Ausbildung sehr gute Perspektiven. Er motivierte die Schüler, dort bei Wezek ein Praktikum zu machen, um einen tieferen Einblick in den Beruf des Elektronikers zu bekommen.

Die Schüler waren sehr angetan von dem Besuch bei der Firma Wezek. „Im Rahmen von “BO-unterwegs„ bietet die Schule weitere Besuchstermine bei Unternehmen in den nächsten Wochen an, damit die Schüler vor Ort Eindrücke und Erfahrungen sammeln können, die ihnen helfen, sich für einen Praktikumsplatz oder für einen Ausbildungsplatz zu bewerben“, so der betreuende Lehrer Peter Meinung.