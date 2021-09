Bertha-von-Suttner schult neue Klassenstufe 5 ein

Kürzlich war es wieder soweit: In einer Feier unter freiem Himmel, mit Tanz und Luftballons, wurden an der Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf zwei neue Klassen 5 eingeschult.

Nach der Eröffnung der Feier mit einer Tanzdarbietung durch Schüler der Klassenstufen 6, 7 und 8, begrüßte Schulleiter Thomas Giehl die künftige Klassenstufe 5 und deren Angehörige. Den Schluss bildete der traditionelle Luftballonstart, bei dem die Neulinge ihre Wünsche zum Schulanfang auf die Reise schickten. Anlässlich der Einschulungsfeier informierte der Schulleiter auch über personelle Neuerungen zum Schuljahr 2021/2022. So konnte Matthias Merzhäuser als neuer pädagogischer Koordinator begrüßt werden. Er übernimmt die Leitung der neuen Klasse 5b, Klassenleiter der 5a ist Herr Ermert. Des Weiteren übernimmt Katrin Werthebach-Reineck künftig die Funktion der didaktischen Koordinatorin. Maike Baldus verstärkt bereits seit Februar die Schulsozialarbeit an der Bertha-von-Suttner-Realschule plus. Der Anteil der Ganztagsschüler ist auch in diesem Schuljahr angewachsen und liegt nun bei über einem Viertel der gesamten Schülerschaft. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die „Bertha“ nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Ort des Zusammenlebens junger Menschen ist und bleibt.