Baby- und Kindersitting mit Ausweis

Eltern sind oft darauf angewiesen, Entlastung durch Babysitter zu erhalten und sich durch deren Unterstützung ein wenig Luft zu verschaffen. Wer gibt seine Kinder schon in völlig fremde Hände, von denen er nicht einmal weiß, ob sie mit Kindern umgehen können. Um sich für eine mögliche Vermittlung gut vorzubereiten nahmen Selina Eichelhardt, Marzhausen, Giannina Grollius, Michelbach, Merle Enders, Stein-Wingert und Mara Leidig aus Birken-Honigsessen an dem Kurs teil. In dem Führerschein ist ein Erste-Hilfe Kurs für Kinder mit eingebunden. Weiterhin werden folgende Schwerpunkte unterrichtet: Typische Erkrankungen im Kindesalter, praktischer Umgang im Säuglingsalter – dafür steht eine lebensgroße Babypuppe zur Verfügung, pädagogischer Umgang mit schwierigen Kindern und Rechte, Pflichten und Aufgaben des Babysitters.

Nach bestandener Prüfung erhalten die frischgebackenen Babysitter ein Zertifikat und ab 16 einen Ausweis. Ab diesem Alter werden Sie vom DRK vermittelt. Weitere Auskünfte und Informationen bei Birgit Schreiner, Telefon 02681/800 644, vormittags, oder per E-Mail an schreiner@kvaltenkirchen.drk.de.