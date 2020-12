Ausbildungsstart für Verwaltungsfachangestellte: Kreisverwaltung begrüßt neue Mitarbeiter

Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 11:40 Uhr

Während ihrer Ausbildung lernen sie die einzelnen Abteilungen der Kreisverwaltung kennen, absolvieren den Berufsschulunterricht an der Berufsbildenden Schule in Wissen und bekommen ab dem zweiten Ausbildungsjahr zusätzlich Unterricht am Kommunalen Studieninstitut in Altenkirchen. Für Angelika Breder ist das Schulreferat die erste Station, Christian Platte startet in der Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft und Anna Vedder beim Sozialamt.

In Vertretung des Landrats begrüßte der Erste Kreisbeigeordnete Tobias Gerhardus den Verwaltungsnachwuchs im Kreishaus: „Unser Ziel ist es, dass sich die Auszubildenden bestmöglich entwickeln und ihre Ausbildung erfolgreich abschließen können. Dafür möchten wir optimale Rahmenbedingungen schaffen und ihnen Perspektiven für die Zeit nach der Ausbildung bieten.“

Bereits Anfang Juli fiel bei der Kreisverwaltung der Startschuss für fünf junge Frauen und Männer, die ihr dreijähriges duales Verwaltungsstudium für den Zugang zum dritten Einstiegsamt – ehemals als gehobener nichttechnischer Dienst bezeichnet – absolvieren. Für den Ausbildungsbeginn im nächsten Sommer laufen zur Zeit noch Ausschreibungen: Für das duale Studium mit Beginn zum 1. Juli 2021 und für die Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten, die am 1. August 2021 startet, endet die Bewerbungsfrist jeweils am 6. September. Ausführliche Informationen dazu gibt es online: www.kreis-altenkirchen.de/stellenangebote.