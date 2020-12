Ausbildungsstart beim DRK-Kreisverband Altenkirchen

Archivierter Artikel vom 26.10.2020, 10:41 Uhr

Anfang September starteten Constantin Wagner, Fabian Diels und Lars Brian Lauer (von links) die Ausbildung zum Notfallsanitäter. Alle Drei konnten bereits während ihres Freiwilligendienstes auf unseren fünf Rettungswachen im Kreis die Tätigkeit im Rettungsdienst ausgiebig kennenlernen. Gleichzeitig begann Jule Melles ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement in der Kreisgeschäftsstelle in Altenkirchen. Sie ist seit vielen Jahren die erste Auszubildende in der DRK-Verwaltung.

Der Kreisgeschäftsführer Marcell Brenner und sein komplettes Team freuen sich auf die gemeinsame Ausbildungszeit. „Wir wünschen den Auszubildenden einen guten Start und drei erfolgreiche, spannende Jahre in der großen Rotkreuzgemeinschaft.“