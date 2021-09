Auftritt der Bartels-Bühne im Pflegedorf in Flammersfeld

Sie führten „Ente, Tot und Tulpe“ nach einem Bilderbuch von Wolf Erlbruch auf. Ein Theaterstück mit wahrem Tiefgang. Philosophisch, besinnlich und traurig, aber auch tröstlich, komisch und überraschend – ganz so wie das wahre Leben. Die Bewohner freuten sich schon Tage zuvor auf diesen Auftritt. Eine voll besuchte Lobby im Pflegedorf der Lebenshilfe Altenkirchen zeigte das Interesse an dem kulturellen Angebot. Das Theaterstück regte zum Nachdenken an und die Zuschauer hörten interessiert zu. Es war mucksmäuschenstill in der Lobby. Alles in allem war es ein gelungener Nachmittag, auch am nächsten Tag wurde noch angestrengt darüber philosophiert. Der Nachmittag bietet langfristig noch viel Gesprächsstoff.