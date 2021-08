Aufgeweckte Wasser-Botschafter in der VG Flammersfeld

In den ersten beiden Sommerferienwochen bietet die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld traditionsgemäß den Ferienspaß für Kinder an.

Diese Ferienaktion ist nach fast 40 Jahren im Bereich Flammersfeld schon zur Tradition geworden und auch die Bad Honnef AG (BHAG) ist mit Ihrem Projekt „Nachhaltigkeit lernen in der Region“ schon seit mehreren Jahren dabei. In dieser Zeit gibt es für die Kinder ein buntes, abwechslungsreiches Programm mit Angeboten der örtlichen Vereine, Sport- und Spielmöglichkeiten, spannende Wasser- oder Energietage mit der BHAG sowie Erlebnisse in der Natur. In diesem Jahr waren die zwanzig Teilnehmer zwischen sechs und zehn Jahre alt und bewährten sich als äußerst motivierte und interessierte Nachwuchsforscher und Wasserbotschafter. Ob in Flammersfeld oder in Döttesfeld, überall fand der BHAG Wassertropfen „Droppy“ wieder neue Freunde, die die lebenswichtige Bedeutung, aber auch die Gefahren von Wasser, als eine Auswirkung des Klimawandels, nun besser verstehen gelernt haben.

In kleinen Talk-Runden erzählten die Kinder der Projektleiterin Maria-Elisabeth Loevenich nicht nur von kleinen persönlichen Umweltschutzmaßnahmen, sondern auch von familiären Hilfen für die Opfer der Flutkatastrophe an der Ahr. In Döttesfeld, an der Wied, wurde den Kindern dann auch bei Mittelwasser und an einer seichten Stelle schnell klar, wie stark die Strömung von Fließgewässern sein kann. Deshalb war bei der Entnahme der Wasserproben stets Teamarbeit und Vorsicht geboten. Nach den Forscherarbeiten mit dem BHAG Mini Wasserlabor, konnte der Nitratwert des Wassers mit dem Wert Null, der pH-Wert mit dem Wert Fünf bis Sechs und die Wasserhärte mit dem Wert Sieben ins Forscherbuch eingetragen werden. Diese guten Werte ermöglichten, nach einer wohlverdienten Pause, die Gewässergütebestimmung der Wied anhand von Zeigearten. Hier kam es, wie im vergangenen Jahr, zu einer Bewertung mit der Note Zwei bis Drei. Abschließend überlegten die Kinder mit Unterstützung von Melanie Kaul, Schulsozialarbeiterin an der IGS Horhausen, durch welche Maßnahmen sie selbst einen langfristigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten können.