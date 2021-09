Aufforstungen im Schürdter Wald

Die Schadholzfällungen „In der Wüsthall“ sind abgeschlossen und es wurde mit Aufforstungsarbeiten begonnen. Die Wiederbewaldung durch Neuanpflanzung fand großen Zuspruch. Die Waldinteressenten haben die vorgeschlagenen Maßnahmen von Revierförster Jan Teubler nun in die Tat umgesetzt. Mit Fachwissen und Lebenserfahrung wurde unter Leitung des Vorsitzenden Thorsten Erdnüß in einem gemeinsamen ersten Arbeitseinsatz mit dem Zaunbau begonnen. Meter für Meter nahm der Zaun durch PS-Unterstützung und Muskelkraft seine Gestalt an. Eine Aufforstung in Laubbaum- und Mischkultur mit 2500 Pflanzen in Klumpensetzung schließt sich an. Die Waldinteressenten leisten damit einen wichtigen Beitrag um den Naturraum Wald mit seinem vielfältigen Nutz, Schutz- und Erholungsfunktionen zu erhalten und zu mehren. Kulinarisch kam auch niemand zu kurz. Ein Dank geht an den Bauernhof Seifen für die Stärkung mit einer Mittagsmahlzeit aus regionalen Produkten. Der Familienbetrieb liegt direkt neben der alten Linde in Schürdt und hat ein abgerundetes Angebot an Lebensmitteln aus eigener Produktion wie Geflügel und Rindfleisch.