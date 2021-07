Auf den Spuren von Yakari

Kürzlich starteten die vier angehenden Schulkinder aus dem Breitscheidter „Kindergarten Abenteuerland“ gemeinsam mit ihren Erzieherinnen in den letzten offiziellen Kindergartentag. Los ging es schon frühmorgens – zunächst mit dem PKW – nach Birkenbeul zum Ponyhof Wächtler. Dort begrüßte sie Inhaberin Yvonne Wächtler zu einem abenteuerlichen Programm, das sie sich extra für die Kinder ausgedacht hatte. Nachdem diese sich erst einmal in Ruhe umgeschaut hatten, stand auch sogleich der erste Programmpunkt an: An die Farben, fertig los! Bewaffnet mit einer Menge guter Laune, bunten Fingerfarben und voller Tatendrang machten die Kinder sich ans Werk und bemalten die beiden geduldigen Ponys Lillifee und Norali mit kunterbunten Kunstwerken, ganz im Zeichen der Indianer.

Als nächstes hieß es dann aufsatteln und rauf aufs Pony! Abwechselnd durfte immer einer aufs Pony, der andere lief zu Fuß. Geführt wurden die Kinder von Wächtler und ihrer tatkräftigen Helferin. So ging es auf Spurensuche durch den Birkenbeuler Wald – vorbei am Köhler-Jörg, wo die Kinder sich mit Getränken und Keksen für den weiteren Weg stärken konnten, bis zur Wunderbuche und wieder zurück zum Ponyhof. Dabei mussten die Kinder stets die Augen aufhalten, denn überall waren Hinweise in Form von kleinen Yakari-Briefen und Pfeilen und Wegbeschreibungen versteckt, die die Kinder schließlich zu einem Geschicklichkeitsparcours führten. Hier galt es einige Hindernisse zu überwinden wie Holzstämme oder eine Wippe. Und an dieser Stelle fand sich schließlich auch der gut verborgene Schatz „unter einem Berg aus Holz“: eine Kiste gefüllt mit Teddybären, Ausmalbildern und Gummibärchen für die mutigen und cleveren Indianer. Die Ponys hatten vorerst Feierabend und wurden von den Kindern auf die benachbarte Weide gebracht. Zu Fuß ging es nun wieder zurück zum Ponyhof und mit dem PKW anschließend wieder zum Kindergarten.

Zurück im Kindergarten gab es dann noch einen feierlichen Abschied, zu dem schließlich auch die Eltern dazukommen durften. Die Erzieherinnen rund um Kindergartenleitung Christina Müller hatten für jede Familie einen Tisch hergerichtet – selbstverständlich unter Berücksichtigung des notwendigen Mindestabstands und der aktuell geltenden Hygieneregeln. Nach einem kleinen Brunch wurden den Kindern zunächst ihre Ordner überreicht mit den gesammelten Werke aus ihrer Kindergartenzeit inklusive Fotos, vielen kleinen Anekdoten, Bildern und Basteleien sowie einem persönlichen Abschiedsbrief. Und dann war es schließlich soweit: die Schulkinder wurden im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Kindergarten rausgeworfen – und landeten auf einer dicken blauen Matte direkt vor der Eingangstür.

Als Dankeschön hatten die Eltern der Schulkinder noch etwas vorbereitet: ein handgefertigtes Vogelhäuschen mit dem Hinweis „Wir sind ausgeflogen“ und den Namen der Kinder samt Fotos. Um auch den anderen Kindern im Kindergarten etwas zu hinterlassen, wurden außerdem nach Absprache mit Christina Müller zwei kleine Rasenmäher sowie zwei Puppenwagen besorgt, die den Nachzüglern sicher viele schöne Spielstunden bescheren werden. Außerdem überreichte jedes Schulkind jeder der vier Erzieherinnen eine Sonnenblume. „Wir entlassen die Kinder wie immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die meisten werden wir aber bestimmt regelmäßig sehen, da sie noch Geschwisterkinder im Kindergarten haben. Es ist immer schön, wenn man auch nach der Kindergartenzeit noch ein bisschen dranbleiben kann. Wir wünschen allen viel Glück und Erfolg sowie eine tolle Schulzeit“, so Müller.